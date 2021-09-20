Карпин вызвал Дзюбу в сборную России

Кроме того, в сборную приглашен игрок «Химок» Денис Глушаков, долгие годы выступавший за «Спартак», но покинувший клуб из-за конфликта с болельщиками.

Сборная России сейчас занимает второе место в отборочной группе к ЧМ-2022 вслед за хорватами. При новом главном тренере Валерии Карпине команда провела три матча: с Хорватией (0:0), Мальтой (2:0) и Кипром (2:0).

8 октября Россия сыграет против Словакии в Казани, 11 октября – со Словенией в Мариборе.

В августе Карпин не взял Дзюбу в сборную, объяснив это тем, что тот находится «не в форме». При Станиславе Черчесове форвард «Зенита» был капитаном и системообразующим игроком сборной.

