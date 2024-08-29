Карпин утвердил итоговый состав сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом

По его словам, в итоговый состав вошли голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Далер Кузяев, однако с учётом длительного перелёта они присоединятся к команде сразу в Ханое.

Также в состав сборной России попали вратари Андрей Лунев и Евгений Латышонок, защитники Вячеслав Караваев, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.

Кроме того, на матчи против Вьетнама и Таиланда отправятся полузащитники Данил Глебов, Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Иван Обляков, Лечи Садулаев и Андрей Мостовой, а также нападающие Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев и Тамерлан Мусаев.

Ранее в Российском футбольном союзе заявили, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года, сообщает RT.