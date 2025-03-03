Карпин раскрыл причину своего ухода из ФК «Ростов»

Решение об уходе из ФК «Ростов» обсуждалось с руководством команды ещё в декабре 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Семин связал уход Карпина из «Ростова» с возможным возвратом сборной в ФИФА

По его словам, после трёх лет совмещения работы в «Ростове» и национальной команде ему понадобилась пауза.

«Уровень стресса был за 90%... Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», — заключил Карпин.

Ранее тренерский штаб сборной России объявил имена кандидатов на вызов в национальную команду на мартовский сбор. В список впервые попал бразильский защитник ФК «Зенит» Дуглас Сантос, в 2024 году получивший российский паспорт, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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