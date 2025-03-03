Карпин раскрыл причину своего ухода из ФК «Ростов»

По его словам, после трёх лет совмещения работы в «Ростове» и национальной команде ему понадобилась пауза.

«Уровень стресса был за 90%... Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», — заключил Карпин.

Ранее тренерский штаб сборной России объявил имена кандидатов на вызов в национальную команду на мартовский сбор. В список впервые попал бразильский защитник ФК «Зенит» Дуглас Сантос, в 2024 году получивший российский паспорт, сообщает «Свободная пресса».

