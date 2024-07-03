Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона-2024

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий в мировом рейтинге 22-е место, вышел во второй круг Уимблдона-2024.

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На старте турнира любителей тенниса ждало российское дерби. Соперником Хачанова в первом круге стал ещё один представитель РФ Аслан Карацев (99-е место в рейтинге ATP).

После трёх сетов счёт был 1:2 в пользу 22-й ракетки мира (3:6, 7:6, 6:7). В четвёртом сете Хачанов выиграл первые два гейма, после чего Карацев отказался продолжить матч.

Ранее россиянка Екатерина Александрова отказалась от участия в Уимблдоне-2024 из-за болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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