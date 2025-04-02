ISU пожизненно отстранил за мошенничество украинского судью
Международный союз конькобежцев (ISU) пожизненно отстранил за мошенничество судью Юрия Балкова, представляющего Украину. Об этом сообщает сайт организации.
Балкова уличили в попытке изменить результаты юниорского этапа Гран-при в Любляне (Словения). Установлено, что он попросил одного из судей помочь занять танцевальному дуэту из Украины первое место, однако арбитр проигнорировал сообщение Балкова и передал его техническому контроллеру соревнований, а тот впоследствии направил его руководству ISU.
В ISU сочли действия Балкова порочащими репутацию организации вопреки заверениям судьи, что он лишь выразил любовь к украинской команде и танцам на льду.
Также в ISU напомнили, что Балков уже был на год дисквалифицирован за попытку манипуляции результатами на Олимпиаде в Ногано 1998 года.
Ранее ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в своих соревнованиях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru