ISU пожизненно отстранил за мошенничество украинского судью

Балкова уличили в попытке изменить результаты юниорского этапа Гран-при в Любляне (Словения). Установлено, что он попросил одного из судей помочь занять танцевальному дуэту из Украины первое место, однако арбитр проигнорировал сообщение Балкова и передал его техническому контроллеру соревнований, а тот впоследствии направил его руководству ISU.

В ISU сочли действия Балкова порочащими репутацию организации вопреки заверениям судьи, что он лишь выразил любовь к украинской команде и танцам на льду.

Также в ISU напомнили, что Балков уже был на год дисквалифицирован за попытку манипуляции результатами на Олимпиаде в Ногано 1998 года.

Ранее ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в своих соревнованиях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

