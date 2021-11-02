Исландский футболист перенес остановку сердца в ходе матча в Норвегии

Исландский футболист норвежского ФК «Согндал» 28-летний Эмиль Палссон перенес остановку сердца в ходе матча в рамках национального чемпионата. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что матч был прерван на 12-й минуте после начала из-за инцидента. Палссона реанимировали врачи. Устанавливаются причины произошедшего.

«Согндал» играл против «Стьордалс Блинк».

Ранее в июне текущего года во время матча между сборными Дании и Финляндии датчанин Кристиан Эриксен потерял сознание. У него произошла остановка сердца, но врачам удалось спасти футболиста.




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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Футбол
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