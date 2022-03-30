Ирина Роднина назвала преувеличенной популярность футбола

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что популярность футбола в России сильно преувеличена, пишет Sport24.

ФИФА отстранила сборную РФ от участия в отборе на ЧМ

По её словам, футбол вовсе не является спортом номер в стране, о чём свидетельствуют скромные результаты на различных турнирах.

«Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», - подчеркнула она.

Роднина также предположила, что из-за санкций объём финансирования футбола в стране может уменьшиться.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие сборной России и российских команд в турнирах под её эгидой, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ФутболСборная России По ФутболуГосдумаДепутатыИрина Роднина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры