Ирина Роднина назвала преувеличенной популярность футбола

По её словам, футбол вовсе не является спортом номер в стране, о чём свидетельствуют скромные результаты на различных турнирах.

«Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», - подчеркнула она.

Роднина также предположила, что из-за санкций объём финансирования футбола в стране может уменьшиться.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие сборной России и российских команд в турнирах под её эгидой, сообщает RT.

