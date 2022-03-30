Ирина Роднина назвала преувеличенной популярность футбола
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что популярность футбола в России сильно преувеличена, пишет Sport24.
По её словам, футбол вовсе не является спортом номер в стране, о чём свидетельствуют скромные результаты на различных турнирах.
«Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», - подчеркнула она.
Роднина также предположила, что из-за санкций объём финансирования футбола в стране может уменьшиться.
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие сборной России и российских команд в турнирах под её эгидой, сообщает RT.
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