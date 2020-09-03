«Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч КХЛ в Минск
Клубу «Йокерит» из Хельсинки присуждено техническое поражение за неявку на матч Континентальной хоккейной лиги против минского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба КХЛ, передает ТАСС. Игра должна была состояться сегодня.
Согласно регламенту лиги, в случае неявки команды на матч, клуб также штрафуется на 3 миллиона рублей. Кроме того, проштрафившиеся должны возместить сопернику все возникшие убытки.
«Йокерит» стал первым клубом, которому присуждено техническое поражение в нынешнем сезоне. В министерства спорта и туризма Белоруссии подчеркнули, что у финского клуба не было никаких обоснований, чтобы не приезжать в Минск, в том числе, из соображений безопасности.
Как отмечает RT, «Йокерит» отказался лететь в Минск из-за протестов с Беллрусси после выборов. Финны просили о переносе встречи, однако получили отказ.
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