Игрока ХК «Металлург» обвинили в уклонении от службы в армии за взятку

Хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Семёна Кошелева обвинили в даче взятки за уклонение от службы в армии, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что дело рассматривается в Ленинском районном суде Уфы, следующее заседание назначено на 4 апреля.

Согласно материалам дела, Кошелев дал крупную взятку должностному лицу, в том числе и за обучение в университете.

Ранее первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что по этой теме в прессе «очень много уток», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПроисшествиеВзяткаХоккейСуд

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