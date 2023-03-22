Игрока ХК «Металлург» обвинили в уклонении от службы в армии за взятку

Отмечается, что дело рассматривается в Ленинском районном суде Уфы, следующее заседание назначено на 4 апреля.

Согласно материалам дела, Кошелев дал крупную взятку должностному лицу, в том числе и за обучение в университете.

Ранее первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что по этой теме в прессе «очень много уток», сообщает RT.