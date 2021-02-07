Хет-трик Головина ведет «Монако» в матче чемпионата Франции

Головин сделал хет-трик, оформив первый гол на третьей минуте, второй и третий – на 12 и 61 минутах игры. Также он передал результативный пас Кевину Фолланду, который сумел превратить его в четвертый мяч в воротах противника.

«Монако» ведет в игре со счетом 4:3.

Отмечается, что 24-летний полузащитник впервые в карьере сделал хет-трик. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Головин защищает честь «Монако» с сезона-2018-19. Объем трансфера российского футболиста составил 30 млн евро. Контракт подписан на пять лет.

