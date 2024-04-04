Хэмилтон назвал Феттеля отличным вариантом для Mercedes

Пилот Себастьян Феттель стал бы отличным вариантом для команды «Формулы 1» Mercedes-AMG F1. Об этом в интервью изданию Racingnews365 заявил Льюис Хэмилтон.

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Семикратный чемпион «Королевских гонок», который в 2025 году перейдёт из немецкого коллектива в Scuderia Ferrari, отметил, что был бы рад возвращению четырёхкратного обладателя титула.

«Он стал бы отличным вариантом для Mercedes. Немецкий гонщик, многократный чемпион мира. Он придерживается правильных ценностей и сможет вести команду вперёд. Буду рад, если он вернётся», - заключил Хэмилтон.

Ранее Феттель, завершивший карьеру по окончании сезона 2022 года, в интервью немецкому телеканалу RTL признался, что периодически размышляет о возвращении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Филимонов/НСН
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