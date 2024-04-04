Хэмилтон назвал Феттеля отличным вариантом для Mercedes
Пилот Себастьян Феттель стал бы отличным вариантом для команды «Формулы 1» Mercedes-AMG F1. Об этом в интервью изданию Racingnews365 заявил Льюис Хэмилтон.
Семикратный чемпион «Королевских гонок», который в 2025 году перейдёт из немецкого коллектива в Scuderia Ferrari, отметил, что был бы рад возвращению четырёхкратного обладателя титула.
«Он стал бы отличным вариантом для Mercedes. Немецкий гонщик, многократный чемпион мира. Он придерживается правильных ценностей и сможет вести команду вперёд. Буду рад, если он вернётся», - заключил Хэмилтон.
Ранее Феттель, завершивший карьеру по окончании сезона 2022 года, в интервью немецкому телеканалу RTL признался, что периодически размышляет о возвращении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Крокусе» предоставили следствию всю информацию на используемые стройматериалы
- ФСБ РФ задержала троих причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»
- Зюганов: Новый состав правительства нужно сформировать к 20 мая
- Премьер-министр Румынии поддержал объединение с Молдавией
- Россия атаковала базу иностранных наемников ВСУ под Харьковом
- В Новосибирской области в школьной столовой отравились 14 учащихся
- Хэмилтон назвал Феттеля отличным вариантом для Mercedes
- Коллекция русского авангарда стоимостью €100 млн арестована во Франции
- Поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом в подмосковном депо
- Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru