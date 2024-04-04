Хэмилтон назвал Феттеля отличным вариантом для Mercedes

Семикратный чемпион «Королевских гонок», который в 2025 году перейдёт из немецкого коллектива в Scuderia Ferrari, отметил, что был бы рад возвращению четырёхкратного обладателя титула.

«Он стал бы отличным вариантом для Mercedes. Немецкий гонщик, многократный чемпион мира. Он придерживается правильных ценностей и сможет вести команду вперёд. Буду рад, если он вернётся», - заключил Хэмилтон.

Ранее Феттель, завершивший карьеру по окончании сезона 2022 года, в интервью немецкому телеканалу RTL признался, что периодически размышляет о возвращении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

