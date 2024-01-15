Хачанов и Андреева вышли во второй Australian Open
В стартовом матче россиянин оказался сильнее представителя Германии Даниэля Альтмайера. Поединок закончился победой Хачанова со счётом 1:3 (7:5, 3:6, 6:7, 6:7).
Также первый круг преодолела 16-летняя Мирра Андреева. На старте турнира россиянка победила Бернарду Перу (США) со счётом 2:0 (7:5, 6:2).
Кроме того, во второй круг Australian Open 2024 вышли Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Захарова и Анна Калинская.
Ранее стало известно, что российский теннисист Аслан Карацев из-за травмы пропустит Открытый чемпионат Австралии 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru