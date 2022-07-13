Губерниев предложил сделать Бузову спортивным директором «Спартака»

«Спартак» объявил в среду о расставании с Каттани, который занимал должность спортивного директора с конца прошлого года. После этого итальянец обнародовал прощальное письмо.

По данными СМИ, исполнять обязанности Каттани будет Артем Ребров. При этом болельщики иронизируют и называют свои кандидатуры.

