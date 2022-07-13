Губерниев предложил сделать Бузову спортивным директором «Спартака»

На фоне ухода из «Спартака» спортивного директора, итальянца Луки Каттани телеведущий Дмитрий Губерниев предложил назначить на его должность Ольгу Бузову.

«Полагаю, что Оля Бузова будет прекрасным спортивным директором Спартака!!! Вместо Каттани!!! Надо двигать свои кадры», - написал Губерние в Telegram.

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«Спартак» объявил в среду о расставании с Каттани, который занимал должность спортивного директора с конца прошлого года. После этого итальянец обнародовал прощальное письмо.

По данными СМИ, исполнять обязанности Каттани будет Артем Ребров. При этом болельщики иронизируют и называют свои кандидатуры.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Ольга БузоваДмитрий ГуберниевФК "Спартак"
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