Греческий «Арис» выкупил у «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова

Нападающий ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов стал игроком греческого «Ариса». Об этом сообщает пресс-служба команды из Салоник.

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В сообщении говорится, что «Арис», ранее арендовавший 24-летнего футболиста у «быков», выкупил права на него.

«Шапи подписал с нашей командой двухлетний контракт - до 30 июня 2026 года», - уточнили в греческом клубе.

Ранее московский «Локомотив» заявил, что клуб покинули голкипер Маринато Гилерме и полузащитник Антон Миранчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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