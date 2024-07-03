Греческий «Арис» выкупил у «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова
3 июля 202417:01
Нападающий ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов стал игроком греческого «Ариса». Об этом сообщает пресс-служба команды из Салоник.
В сообщении говорится, что «Арис», ранее арендовавший 24-летнего футболиста у «быков», выкупил права на него.
«Шапи подписал с нашей командой двухлетний контракт - до 30 июня 2026 года», - уточнили в греческом клубе.
Ранее московский «Локомотив» заявил, что клуб покинули голкипер Маринато Гилерме и полузащитник Антон Миранчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru