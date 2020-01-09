Главой судей РФС стал иностранец

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) возглавил венгр Виктор Кашшаи. Об этом сообщили в организации. При этом президент РФС Александр Дюков заявил, что 44-летний Кашшаи является одним из самых известных судей в мире, который «сможет донести до российских арбитров современные тенденции и практики судейства», — посчитал он.

Отмечается, что Кошшои стал арбитром ФИФА в 2003 году, входил в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2010/11, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на Евро-2012 в Польше и Украине. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине судил финальную встречу. Кроме того, он является рекордсменом чемпионата Венгрии – в его активе 322 матча. На международном уровне он провел свыше 150 встреч.

Предыдущим главной Департаментов судейства и инспектирования был Александр Егоров. Он находился на этом посту с мая 2018-го по декабрь 2019-го. В этом сезоне работу российских арбитров и Егорова много критиковали.