Главой судей РФС стал иностранец
Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) возглавил венгр Виктор Кашшаи. Об этом сообщили в организации. При этом президент РФС Александр Дюков заявил, что 44-летний Кашшаи является одним из самых известных судей в мире, который «сможет донести до российских арбитров современные тенденции и практики судейства», — посчитал он.
Отмечается, что Кошшои стал арбитром ФИФА в 2003 году, входил в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2010/11, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на Евро-2012 в Польше и Украине. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине судил финальную встречу. Кроме того, он является рекордсменом чемпионата Венгрии – в его активе 322 матча. На международном уровне он провел свыше 150 встреч.
Предыдущим главной Департаментов судейства и инспектирования был Александр Егоров. Он находился на этом посту с мая 2018-го по декабрь 2019-го. В этом сезоне работу российских арбитров и Егорова много критиковали.
Напомним, в начале декабря президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер после ничьей с «Краснодаром» (1:1) назвал судейство в российском футболе «издевательством» и «насмешкой над здравым смыслом». Он эмоционально обрушился на главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
В ходе матча чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром» 7 декабря бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым ряд спорных решений не в пользу армейцев. При этом подсказки видеоассистентов системы ВАР не помогли.
Гинер счел судейство в этом матче беспределом и потребовал от Егорова незамедлительно уволиться.
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