Главного тренера сборной Бразилии по футболу Диниза уволили

Решение принял руководитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес.

Диниз возглавил национальную сборную в июле 2023 года, контракт с 49-летним специалистом был рассчитан на год. Тренер совмещал посты главного тренера сборной страны и клуба «Флуминенсе».

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Бразилии и команды страны от международных турниров из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента CBF, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

