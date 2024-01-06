Главного тренера сборной Бразилии по футболу Диниза уволили

Главного тренера сборной Бразилии по футболу Фернандо Диниза освободили от должности. Об этом сообщает портал Globo.

СМИ: ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных турниров

Решение принял руководитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес.

Диниз возглавил национальную сборную в июле 2023 года, контракт с 49-летним специалистом был рассчитан на год. Тренер совмещал посты главного тренера сборной страны и клуба «Флуминенсе».

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Бразилии и команды страны от международных турниров из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента CBF, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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