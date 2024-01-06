Главного тренера сборной Бразилии по футболу Диниза уволили
Главного тренера сборной Бразилии по футболу Фернандо Диниза освободили от должности. Об этом сообщает портал Globo.
Решение принял руководитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес.
Диниз возглавил национальную сборную в июле 2023 года, контракт с 49-летним специалистом был рассчитан на год. Тренер совмещал посты главного тренера сборной страны и клуба «Флуминенсе».
Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Бразилии и команды страны от международных турниров из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента CBF, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru