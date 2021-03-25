Сборная РФ по футболу обыграла Мальту в отборочном матче ЧМ
25 марта 202100:49
Футболисты сборной РФ обыграли сборную Мальты в отборочном матче Чемпионата мира 2022.
Счет игры составил 1:3 в пользу россиян.
Новый отборочный цикл - в новой форме! 🇷🇺 pic.twitter.com/npUD563igm— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
Первый гол был забит на 23-й минуте Артемом Дзюбой. На 35-й минуте российский защитник Марио Фернандес увеличил преимущество команды.
Полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг отыграл один гол на 56-й минуте. На 89-й минуте Александр Соболев забил финальный гол матча.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru