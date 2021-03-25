Сборная РФ по футболу обыграла Мальту в отборочном матче ЧМ

Футболисты сборной РФ обыграли сборную Мальты в отборочном матче Чемпионата мира 2022.

Счет игры составил 1:3 в пользу россиян.

Первый гол был забит на 23-й минуте Артемом Дзюбой. На 35-й минуте российский защитник Марио Фернандес увеличил преимущество команды.

Полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг отыграл один гол на 56-й минуте. На 89-й минуте Александр Соболев забил финальный гол матча.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: пресс-служба сборной России по футболу
ТЕГИ:Футбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры