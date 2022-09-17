Глава МВД ФРГ призвала отстранить сборную России от Евро-2024
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер потребовала отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает Der Spiegel.
Глава МВД ФРГ направила соответствующее письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.
«Россия, нарушающая международное право, и Белоруссия - ключевой союзник российского руководства - должны быть исключены из всех международных футбольных турниров», - говорится в обращении.
Фезер заявила, что футбол должен «продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека», а всех причастных к этому необходимо лишить возможности «заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом».
Ранее сборную России по футболу и клубы страны отстранили от участия в официальных турнирах УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Решение было принято после начала спецоперации РФ на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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