Глава МВД ФРГ призвала отстранить сборную России от Евро-2024

Глава МВД ФРГ направила соответствующее письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.

«Россия, нарушающая международное право, и Белоруссия - ключевой союзник российского руководства - должны быть исключены из всех международных футбольных турниров», - говорится в обращении.

Фезер заявила, что футбол должен «продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека», а всех причастных к этому необходимо лишить возможности «заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом».

Ранее сборную России по футболу и клубы страны отстранили от участия в официальных турнирах УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Решение было принято после начала спецоперации РФ на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

