Футбольные сборные России и Белоруссии договорились о товарищеском матче

Сборные России и Белоруссии по футболу договорились о проведении товарищеского матча в июне 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

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Наличие договорённости подтвердил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Планируется, что игра пройдёт в Минске.

«На данный момент ожидается согласование матча в УЕФА», - говорится в сообщении.

Ранее стартовали продажи билетов на товарищескую игру сборных России и Парагвая по футболу. Встреча пройдёт в понедельник, 25 марта в российской столице на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РФСБелоруссияФутболСборная России По Футболу

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