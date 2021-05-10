Футболисты «Спартака» провели встречу с «Химками» в майках, посвященных Тедеско

Московский "Спартак" обошел подмосковные "Химки" со счетом 2:1. Матч чемпионата России проходил в Москве. Отмечается, что команда "Спартака" вышла на поле в футболках с изображением главного тренера Доменико Тедеско, поскольку тренер покидает "Спартак" по окончании сезона.



На футболках, кроме изображения Тедеско, осталась цитата тренера про фанатов "Спартака". По словам Тедеско, болельщики команды "страстные и эмоциональные".