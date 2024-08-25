Джеки Чан понесет факел на открытии Паралимпийских игр в Париже

Актер и продюсер Джеки Чан примет участие в церемонии открытии Паралимпиады в Париже, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на организационный комитет Игр.

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Чан войдет в число участников эстафеты огня Паралимпийских игр. Актер начнет эстафету на улице Вьей-Темпль.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября. Россиянам разрешили принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что Чан решил вступить в Коммунистическую партию Китая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПарижПаралимпийские ИгрыДжеки Чан

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