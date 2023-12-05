«Формула 1» утвердила Гран-при со спринтами в 2024 году
Организаторы гоночного чемпионата «Формула 1» объявили Гран-при, в рамках которых в 2024 году пройдут спинтерские гонки.
В пресс-службе «Больших призов» указали, что спринты запланированы на этапах в Китае, Австрии, Бразилии и Катаре, а также два в США - в Майами и в Остине.
Согласно правилам, спринтерские заезды составляют треть дистанции Гран-при.Дополнительные очки на финише получают только первые восемь пилотов. Окончательно формат спринтерских уик-эндов будет определён в январе 2024 года.
Ранее пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул по итогам сезона-2023 «Формулы-1» и стал трёхкратным победителем серии, сообщает RT.
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