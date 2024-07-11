«Формула 1» объявила Гран-при со спринтами в сезоне-2025
Шесть спринтерских гонок пройдут в рамках этапов «Формулы 1» в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба гоночного чемпионата.
Уточняется, что спринты будут проводиться в рамках Гран-при Китая, Гран-при Майами, Гран-при Бельгии, Гран-при США, Гран-при Сан-Паулу и Гран-при Катара.
Президент и генеральный директор «Формулы 1» Стефано Доменикали заявил, что спринт стал большим успехом для чемпионата.
«Спринт — отличный пример привнесения новых элементов в наш вид спорта», - заключил он.
Ранее «Формула 1» объявила календарь гонок на 2025 год. В юбилейном 75-м сезоне «Королевских гонок» будет 24 Гран-при, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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