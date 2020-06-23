Московский «Спартак» призвал прекратить уголовное дело против фанатов

Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» выступил в поддержку болельщиков команды, которых правоохранительные органы задержали за после фаер-шоу.

В заявлении на официальном сайте клуба говорится, что действия фанатов были направлены на поддержку команды, и команда оценила их перформанс.

«Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом», - отмечается в тексте обращения.

Клуб призвал правоохранительные органы «воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба», отметив, что подобные акции проходят и в других городах.

Устроившие акцию фанаты провожали команду на матч с тульским «Арсеналом», ставший первым после снятия коронавирусных ограничений. По информации СМИ, после фаер-шоу были задержаны около 70 человек. Как сообщает Sport24, фанатам раздали подписки о невыезде и грозят уголовным преследованием. Один из фигурантов дела рассказал изданию, что в полиции их обвинили в нарушении правил дорожного движения и общественного порядка, а также в нецензурной брани.

