ФК «Ростов» обновил эмблему в честь своего юбилея
4 февраля 202516:56
Футбольный клуб «Ростов» в своих соцсетях показал новую эмблему, посвящённую 95-летию команды.
В сообщении говорится, что параллельно стартовал обратный отсчет до юбилея, который будет отмечаться 10 мая.
«Команда будет играть с новой эмблемой в весенней части нынешнего сезона», - указали в «Ростове».
В настоящее время ФК «Ростов» находится на седьмом месте в чемпионате России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ближайший матч подопечные Валерия Карпина проведут 2 марта на домашнем поле против столичного «Динамо».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru