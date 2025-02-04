ФК «Ростов» обновил эмблему в честь своего юбилея

Футбольный клуб «Ростов» в своих соцсетях показал новую эмблему, посвящённую 95-летию команды.

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В сообщении говорится, что параллельно стартовал обратный отсчет до юбилея, который будет отмечаться 10 мая.

«Команда будет играть с новой эмблемой в весенней части нынешнего сезона», - указали в «Ростове».

В настоящее время ФК «Ростов» находится на седьмом месте в чемпионате России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ближайший матч подопечные Валерия Карпина проведут 2 марта на домашнем поле против столичного «Динамо».

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ФОТО: телеграм-канал футбольного клуба «Ростов»
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