ФК «Краснодар» купил у испанской «Мальорки» защитника сборной Уругвая Гонсалеса

Футбольный клуб «Краснодар» купил у испанской «Мальорки» защитника сборной Уругвая Джованни Гонсалеса. Об этом говорится на официальном сайте российского ФК.

Отмечается, что соглашение с 29-летним уругвайским футболистом рассчитано до лета 2027 года. Известно, что он будет играть за «Краснодар» под 20-м номером.