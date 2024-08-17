ФК «Краснодар» купил у испанской «Мальорки» защитника сборной Уругвая Гонсалеса

Футбольный клуб «Краснодар» купил у испанской «Мальорки» защитника сборной Уругвая Джованни Гонсалеса. Об этом говорится на официальном сайте российского ФК.

Отмечается, что соглашение с 29-летним уругвайским футболистом рассчитано до лета 2027 года. Известно, что он будет играть за «Краснодар» под 20-м номером.

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Гонсалес выступал за уругвайские клубы «Пеньяроль» и «Ривер Плейт». В составе сборной Уругвая по футболу он сыграл 17 матчей, последний из которых прошел в марте 2023 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что дортмундская «Боруссия» собирается купить полузащитника ФК «Краснодар» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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