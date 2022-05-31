Блогер Савин объявил о переезде ФК «Красава» из России

Экс-футболист и блогер Евгений Савин, ранее работавший на телеканале «Матч ТВ», сообщил, что его клуб «Красава» переезжает из России.

«Все спрашивают, что будет с клубом "Красава"? Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в РФ. В ближайшие недели объявим официально о новой локации. Все продолжается», - написал Савин в соцсетях.

СМИ: ФК «Красава» запретили тренировки после видео блогера Савина

В середине апреля на YouTube-канале «КраСава» вышло видео о ситуации на Украине с участием выступающих в Англии футболистов Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко, экс-тренера московского «Динамо» Андрея Воронина и ряда других украинцев.

Вскоре стало известно, что ФК «Красава» запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Футбольный клуб Савина выступал в минувшем сезоне в ФНЛ-2, третьем по рангу дивизионе в российском футболе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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