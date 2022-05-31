Блогер Савин объявил о переезде ФК «Красава» из России

В середине апреля на YouTube-канале «КраСава» вышло видео о ситуации на Украине с участием выступающих в Англии футболистов Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко, экс-тренера московского «Динамо» Андрея Воронина и ряда других украинцев.

Вскоре стало известно, что ФК «Красава» запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Футбольный клуб Савина выступал в минувшем сезоне в ФНЛ-2, третьем по рангу дивизионе в российском футболе.

