ФК «Боруссия» хочет купить полузащитника «Краснодара» Сперцяна

Дортмундская «Боруссия» хочет купить полузащитника ФК «Краснодар» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, сообщает русскоязычная версия авторитетного портала Transfermarkt.

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Отмечается, что «Боруссия» видит в Сперцяне замену уходящему по окончании нынешнего сезона Марко Ройсу.

У Сперцяна контракт с «Краснодаром» до 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.

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ФОТО: ТАСС
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