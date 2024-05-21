ФК «Боруссия» хочет купить полузащитника «Краснодара» Сперцяна
21 мая 202417:41
Дортмундская «Боруссия» хочет купить полузащитника ФК «Краснодар» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, сообщает русскоязычная версия авторитетного портала Transfermarkt.
Отмечается, что «Боруссия» видит в Сперцяне замену уходящему по окончании нынешнего сезона Марко Ройсу.
У Сперцяна контракт с «Краснодаром» до 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.
Ранее немецкий футболист Тони Кроос сообщил, что покинет футбольный клуб «Реал» в конце сезона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru