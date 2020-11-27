ФК «Барселона» снизит зарплату игрокам, чтобы избежать банкротства

Представители клуба и игроков опубликовали на сайте заявление, "осознавая большой интерес и озабоченность" своих болельщиков. Из текста заявления следует, что отсрочка будет действовать три года, ее общая сумма составляет 122 млн евро.

Как отмечается в сообщении, соглашение должно быть ратифицировано в ближайшие дни игроками и техническими специалистами, которые в нем задействованы. В случае официального оформления документа он станет "важной вехой" для улучшения текущей экономической ситуации.

ТАСС передает, что ранее в эфире радиостанции RAC1 появилось сообщение о возможном банкротстве клуба из-за финансовых проблем, вызванных пандемией COVID-19. Чтобы избежать этого шага, руководству ФК необходимо было сохранить 190 млн евро, предназначенных для выплат спортсменам.

