ФК «Барселона» снизит зарплату игрокам, чтобы избежать банкротства
Испанский футбольный клуб "Барселона" договорился со своими игроками о временном снижении зарплат. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.
Представители клуба и игроков опубликовали на сайте заявление, "осознавая большой интерес и озабоченность" своих болельщиков. Из текста заявления следует, что отсрочка будет действовать три года, ее общая сумма составляет 122 млн евро.
Как отмечается в сообщении, соглашение должно быть ратифицировано в ближайшие дни игроками и техническими специалистами, которые в нем задействованы. В случае официального оформления документа он станет "важной вехой" для улучшения текущей экономической ситуации.
ТАСС передает, что ранее в эфире радиостанции RAC1 появилось сообщение о возможном банкротстве клуба из-за финансовых проблем, вызванных пандемией COVID-19. Чтобы избежать этого шага, руководству ФК необходимо было сохранить 190 млн евро, предназначенных для выплат спортсменам.
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