Финал Кубка России по футболу намечен на 25 июля

Финал Кубка России по футболу, предварительно, может состояться 25 июля. Об этом объявлено по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза. Его участники единогласно приняли решение возобновить матчи Российской премьер-лиги с 21 июня. Оставшиеся игры Кубка России должны стартовать с 24 июня.

Окончательное решение о возможности возобновления текущего сезона отечественного чемпионата примут федеральные и региональные власти. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. Места проведения матчей, остановленных из-за угрозы распространения коронавируса, будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКубок РоссииФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры