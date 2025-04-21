Фигуристы Худайбердиева и Базин объявили о завершении карьеры
Российские фигуристы, чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, завершили карьеру. Об этом фигуристка написала в своей колонке на «Матч ТВ».
«Я ухожу из профессионального спорта и заканчиваю карьеру фигуристки», - говорится в сообщении.
По словам Базина, их основной целью была поездка на Олимпийские игры.
Напомним, 12 февраля стало известно, что руководство Федерации фигурного катания на коньках России не рассматривает танцевальный дуэт Худайбердиева - Базин в качестве запасных на отбор к Олимпиаде 2026 года.
В свою очередь заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила RT, что дуэт не смог бы бороться за десятку на Олимпиаде.
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