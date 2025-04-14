Фигуристка Софья Муравьева покинула академию «Ангелы Плющенко»

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 2023 года Софья Муравьева прекратила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко». Об этом сообщили в пресс-службе спортивной организации.

Согласно опубликованной информации, спортсменка с 10 апреля 2025 года более не представляет клуб. В академии уточнили, что за время работы под руководством тренерского штаба с 2020 по 2025 год Муравьева добилась ряда значимых результатов.