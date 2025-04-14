Фигуристка Софья Муравьева покинула академию «Ангелы Плющенко»

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 2023 года Софья Муравьева прекратила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко». Об этом сообщили в пресс-службе спортивной организации.

Согласно опубликованной информации, спортсменка с 10 апреля 2025 года более не представляет клуб. В академии уточнили, что за время работы под руководством тренерского штаба с 2020 по 2025 год Муравьева добилась ряда значимых результатов.

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Среди них — серебро на национальном первенстве, победу на командном чемпионате России по прыжкам и успешные выступления в юниорской и российской серии Гран-при.

Муравьевой 18 лет, ее предыдущим наставником был заслуженный тренер России Евгений Плющенко. В сезоне 2022/23 она, помимо второго места на чемпионате страны, одержала победу на этапе Гран-при в Казани, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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