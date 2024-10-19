Фигуристка Липницкая родила второго ребенка

Фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая родила второго ребенка. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным СМИ, у 26-летней спортсменки и ее мужа, хореографа и тренера Дмитрия Михайлова, родился сын. Ребенок появился на свет в конце сентября.

У Юлии Липницкой есть дочь Каталина от первого брака с фигуристом Владиславом Тарасенко. В 2022 году спортсмена призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. Позже пара рассталась. В июне 2024 года фигуристка вышла замуж за Михайлова.

Ранее стало известно, что фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Елена Ильиных родила третьего ребенка от артиста балета Сергея Полунина.

