Фигуристка Липницкая родила второго ребенка
Фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая родила второго ребенка. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По данным СМИ, у 26-летней спортсменки и ее мужа, хореографа и тренера Дмитрия Михайлова, родился сын. Ребенок появился на свет в конце сентября.
У Юлии Липницкой есть дочь Каталина от первого брака с фигуристом Владиславом Тарасенко. В 2022 году спортсмена призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. Позже пара рассталась. В июне 2024 года фигуристка вышла замуж за Михайлова.
Ранее стало известно, что фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Елена Ильиных родила третьего ребенка от артиста балета Сергея Полунина.
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