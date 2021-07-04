Ферстаппен победил в третьем подряд этапе чемпионата «Формулы-1»

Гонщик из команды Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен победил в Гран-при Австрии, девятом этапе чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

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На втором месте оказался финн Валттери Боттас из команды Mercedes. Третьим к финишу пришел британец Ландо Норрис из команды McLaren.

Британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, семикратный действующий чемпион мира, оказался четвертым.

Россиянин Никита Мазепин (Haas) завершил гонку последним. Всего в ней участвовали 20 пилотов, 19 из них смогли завершить состязание.

Ранее Ферстаппен становился победителем Гран-при Франции и Гран-при Штирии в Австрии. Гран-при в Австрии принесло гонщику третью победу. Всего в текущем сезоне он выиграл пять гонок.

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:СпортПилотыГонкиФормула-1
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