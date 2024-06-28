Фарт против фаворитов: Мостовой о шансах Италии защитить титул чемпиона Европы

Главным фаворитам Чемпионата Европы не повезло, потому что все они попали в одну часть сетки плей-офф, заявил в интервью НСН экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой по прозвищу «Царь».

В выходные в Германии стартуют четвертьфиналы Евро-2024. Все ведущие сборные сумели пробиться в плей-офф, за бортом которого осталась Украина. Действующим чемпионом Европы является Италия.