Фарт против фаворитов: Мостовой о шансах Италии защитить титул чемпиона Европы

Англия избежала встреч с четырьмя главными конкурентами до финала, при этом «еле заскочившим» в четвертьфинал итальянцам в матче со Швейцарией понадобится удача, сказал в эфире НСН Александр Мостовой.

Главным фаворитам Чемпионата Европы не повезло, потому что все они попали в одну часть сетки плей-офф, заявил в интервью НСН экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой по прозвищу «Царь».

В выходные в Германии стартуют четвертьфиналы Евро-2024. Все ведущие сборные сумели пробиться в плей-офф, за бортом которого осталась Украина. Действующим чемпионом Европы является Италия.

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«В сетке плей-офф, которую мы увидели, все фавориты, за исключением Англии, находятся в одной части и пересекутся кто-то в четвертьфинале, а кто-то в полуфинале. Германия, Португалия, Франция и Испания будут выходить друг на друга. А в другой половине сетки Англия, Италия и все остальные, которые еле-еле заскочили», - сказал Мостовой.

Оценивая шансы Италии защитить титул, он указал на фарт, который может помочь «Скуадре Адзурре»(прозвище сборной Италии).

«Итальянцы должны уже были по телевизору футбол смотреть, но на 98-й минуте заскочили в плей-офф. Их соперники по четвертьфиналу швейцарцы вроде неплохо группу прошли, но кто знает, если у итальянцев фарт еще есть, пройдут и их еще», - заключил собеседник НСН.

В четвертьфиналах Евро-2024, которые пройдут с 29 июня по 2 июля, Франция сыграет с Бельгией, Германия с Данией, Испания с Грузией, Италия со Швейцарией, Англия со Словакией, Португалия со Словенией. Нидерланды с Румынией, а Австрия с Турцией. При этом итальянцы вышли в плей-офф благодаря голу, забитому на 98-й минуте матча с Хорватией.

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» называл сборную Испании одним из главных претендентов на чемпионство.

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ФОТО: ТАСС
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