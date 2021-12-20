«Это не шаг назад»: Семин призвал Черчесова воспринимать «Ференцварош» как вызов

Экс-тренер сборной России, легенда «Локомотива» Юрий Семин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» положительно оценил назначение Станислава Черчесова главным тренером венгерского клуба «Ференцварош».

Сегодня самый титулованный клуб Венгрии «Ференцварош» объявил о назначении Черчесова, еще недавно тренировавшего сборную России. При этом детали контракта не разглашаются.

«Во-первых, нужно поздравить Станислава. Он уже работал за границей в Польше и показал себя с самой лучшей стороны. Переход из сборной на работу в клуб - часть работы тренера и ни в коем случае не шаг назад. Это продолжение карьеры. «Ференцварош» - очень серьезный клуб, он очень успешно играл в Лиге Европы, они играли с ЦСКА, играли в Лиге Чемпионов, они неоднократные чемпионы Венгрии. Это очень хороший вызов для него», - сказал Семин.

По его мнению, на выбор «Ференцвароша» повлияли успехи украинца Сергея Реброва, под руководством которого венгерский клуб трижды подряд становился чемпионом в 2019, 2020 и 2021 годах.

«До этого в «Ференцвароше» работал Сергей Ребров, который был очень успешен. Видимо, венгры связывают надежды с нашим тренерским направлением и рассчитывают на большие успехи. Это замечательно, он поедет туда, будет работать. Будем болеть за него», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Станислав Черчесов был главным тренером сборной России по футболу с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего Чемпионата Мира-2018 и провалила Чемпионат Европы-2020. Летом 2021 года Черчесов был отправлен в отставку с этого поста.