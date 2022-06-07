Тутберидзе опровергла данные о переезде в США
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не подтвердила информацию о готовности перейти в тренерскую деятельность в США. Об этом тренер написала в своих соцсетях.
Ранее The Skating Lesson в своем Twitter сообщил, что Тутберидзе хочет работать в США, однако не может взять туда своих учеников, чем и вызвано промедление.
«Очередной фейк», - прокомментировала публикацию Тутберидзе. Ранее СМИ также писали о том, что дочь Тутберидзе, Диана Дэвис, намерена выступать за другую команду из-за санкций против спортсменов из РФ. Дэвис родилась в США.
Ранее конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял предложение о повышении возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет, передает РИА Новости.
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