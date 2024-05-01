Епанчинцев стал главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»

Новым главным тренером новосибирского клуба Фонбет-Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» стал Вадим Епанчинцев. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

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Отмечается, что контракт с 48-летним наставником рассчитан на два года.

«Желаем новому главному тренеру успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Епанчинцев тренировал «Югру» из Ханты-Мансийска, выступающую во Всероссийской хоккейной лиге.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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