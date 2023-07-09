Андрей Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Впервые в своей карьере российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Россиянка Александрова первой в истории Уимблдона выиграла матч с тремя тай-брейками

Сегодня россиянин обыграл казахского спортсмена Александра Бублика со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

В следующем матче Рублев сразится либо с 23-кратным победителем турниров Большого шлема Новаком Джоковичом из Сербии, либо с поляком Хубертом Гуркачом.

Ранее стало известно, что россиянин Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича и вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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