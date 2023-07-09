Андрей Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
9 июля 202319:28
Впервые в своей карьере российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
Сегодня россиянин обыграл казахского спортсмена Александра Бублика со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.
В следующем матче Рублев сразится либо с 23-кратным победителем турниров Большого шлема Новаком Джоковичом из Сербии, либо с поляком Хубертом Гуркачом.
Ранее стало известно, что россиянин Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича и вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru