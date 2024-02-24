Нагорный: Российский аналог футбольного симулятора FIFA уже разрабатывается

Российский аналог футбольного симулятора FIFA уже находится в разработке, об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

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По его словам «Газпром» уже занимается разработкой такой игры.

«Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», - сказал Нагорный.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в ходе открытия международного фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «помочь Газпрому» создать футбольный симулятор, аналогичный игре FIFA, но уже с российскими лигами и «сборной регионов». По мнению Аршавина, это поддержало бы интерес детей и молодежи к футболу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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