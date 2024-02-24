Нагорный: Российский аналог футбольного симулятора FIFA уже разрабатывается

По его словам «Газпром» уже занимается разработкой такой игры.

«Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», - сказал Нагорный.



Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в ходе открытия международного фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «помочь Газпрому» создать футбольный симулятор, аналогичный игре FIFA, но уже с российскими лигами и «сборной регионов». По мнению Аршавина, это поддержало бы интерес детей и молодежи к футболу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

