Дзюба рассказал, когда российский футбол вернется на международную арену

По его мнению, российскую сборную и клубы вернут на международную арену в 2026 году.

«Но я вряд ли это уже зацеплю», — заключил 36-летний форвард.

Ранее Дзюба забил гол в товарищеском матче со сборной Гренады и стал рекордсменом по количеству мячей, забитых за сборную России, сообщает «Свободная пресса».