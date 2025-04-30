Дзюба рассказал, когда российский футбол вернется на международную арену

В настоящее время все ждут возвращения российского футбола в Европу. Об этом в разговоре с «Матч ТВ» заявил нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба.

Артём Дзюба забил 239-й гол в карьере

По его мнению, российскую сборную и клубы вернут на международную арену в 2026 году.

«Но я вряд ли это уже зацеплю», — заключил 36-летний форвард.

Ранее Дзюба забил гол в товарищеском матче со сборной Гренады и стал рекордсменом по количеству мячей, забитых за сборную России, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: instagram.com/artem.dzyuba
ТЕГИ:ФутболСборная России По ФутболуАртем Дзюба

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