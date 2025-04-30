Дзюба рассказал, когда российский футбол вернется на международную арену
30 апреля 202515:46
В настоящее время все ждут возвращения российского футбола в Европу. Об этом в разговоре с «Матч ТВ» заявил нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба.
По его мнению, российскую сборную и клубы вернут на международную арену в 2026 году.
«Но я вряд ли это уже зацеплю», — заключил 36-летний форвард.
Ранее Дзюба забил гол в товарищеском матче со сборной Гренады и стал рекордсменом по количеству мячей, забитых за сборную России, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru