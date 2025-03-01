Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам в российском футболе
Нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по числу голов среди российских футболистов.
Дзюба на 70-й минуте забил мяч ворота «Нижнего Новгорода» в гостевом матче 19-го тура Мир Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Так, нападающий достиг отметки в 233 забитых мяча в профессиональной карьере.
Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 30-ю за сезон 2024/25 шайбу в матче чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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