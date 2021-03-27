Дзюба открыл счет в матче России со Словенией

Капитан сборной России по футболу, нападающий Артём Дзюба первым забил гол в ворота сборной Словении в матче второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Решающий удар российский футболист сделал на 26-й минуте игры после передачи Далера Кузяева.

Напомним, матч проходит в Сочи.

Ранее экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в эфире НСН призвал российских футболистов к более собранной игре, чем с соперниками из сборной Мальты.

«Нужно будет усилить все компоненты игры, потому что словенцы посильнее сборной Мальты. И если делать такие же ошибки и столь же расслабленно играть, нас накажут», - заключил Булыкин.

