Дзюба открыл счет в матче России со Словенией
Капитан сборной России по футболу, нападающий Артём Дзюба первым забил гол в ворота сборной Словении в матче второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Решающий удар российский футболист сделал на 26-й минуте игры после передачи Далера Кузяева.
Напомним, матч проходит в Сочи.
Ранее экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в эфире НСН призвал российских футболистов к более собранной игре, чем с соперниками из сборной Мальты.
«Нужно будет усилить все компоненты игры, потому что словенцы посильнее сборной Мальты. И если делать такие же ошибки и столь же расслабленно играть, нас накажут», - заключил Булыкин.
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