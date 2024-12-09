Доминиканский бейсболист подписал рекордный контракт в истории спорта
Доминиканский бейсболист Хуан Сото и команда «Нью-Йорк Метс» подписали рекордный контракт в истории спорта. Об этом сообщает ESPN.
Уточняется, что общая сумма 15-летнего контракта составила 765 млн долларов. Таким образом в год Сото будет зарабатывать 51 млн долларов.
При этом имеется пункт, согласно которому соглашение может быть расторгнуто после 2029 года. Если же сотрудничество продолжится, то зарплата Сото вырастет до 55 млн в год, а общая сумма превысит 800 млн долларов.
Ранее самым крупным был контракт, который в 2023 году подписали японец Сёхей Охтани и бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс». Его сумма составила 700 млн долларов за 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швеция вслед за ЕС приостановила прием заявок на убежище для сирийцев
- Полковник Ходаренок: На месте Сирии могут появиться несколько государств
- Ученые создали робота, который способен общаться с животными
- Доминиканский бейсболист подписал рекордный контракт в истории спорта
- Путин: Ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны
- СМИ: Сергей Боярский возглавит комитет по информполитике Госдумы вместо Хинштейна
- Основной участок ВСМ Москва - Петербург начнут строить в 2025 году
- Глава МВД Карнер: Австрия прекращает предоставление убежища сирийцам
- СМИ: Актрису Троянову заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти
- Путин распространил указ о выплате 4 млн рублей на раненных на СВО росгвардейцах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru