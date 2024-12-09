Доминиканский бейсболист подписал рекордный контракт в истории спорта

Уточняется, что общая сумма 15-летнего контракта составила 765 млн долларов. Таким образом в год Сото будет зарабатывать 51 млн долларов.

При этом имеется пункт, согласно которому соглашение может быть расторгнуто после 2029 года. Если же сотрудничество продолжится, то зарплата Сото вырастет до 55 млн в год, а общая сумма превысит 800 млн долларов.

Ранее самым крупным был контракт, который в 2023 году подписали японец Сёхей Охтани и бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс». Его сумма составила 700 млн долларов за 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

