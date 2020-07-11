Губерниев прокомментировал назначение Майгурова на пост президента СБР
Он выразил надежду на рост удоев молока и запасов сена с новым главой Союза биатлонистов России.
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал НСН назначение Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России.
В субботу Майгуров был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
«Я с оптимизмом приветствую назначение Виктора Майгурова на этот пост», - сказал Губерниев.
Телеведущий посоветовал новому президенту СБР создать свою команду, пожелал ему поменьше скандалов и побольше здоровья и уверенности в себе.
«Как было в бессмертном произведении: «Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровы запасем», - сказал он в интервью НСН. Он ожидает от нового главы СБР хороших удоев, много сена и обильных заготовок на зиму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru