Губерниев прокомментировал назначение Майгурова на пост президента СБР

«Я с оптимизмом приветствую назначение Виктора Майгурова на этот пост», - сказал Губерниев.

Телеведущий посоветовал новому президенту СБР создать свою команду, пожелал ему поменьше скандалов и побольше здоровья и уверенности в себе.

«Как было в бессмертном произведении: «Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровы запасем», - сказал он в интервью НСН. Он ожидает от нового главы СБР хороших удоев, много сена и обильных заготовок на зиму.

