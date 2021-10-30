Дина Аверина стала первой четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Российская спортсменка Дина Аверина стала первой четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике после победы в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
Аверина опередила соотечественницу Евгению Канаеву по количеству золотых медалей мировых первенств.
В Японии судьи оценили выступление 23-летней гимнастки Заволжья с четырьмя упражнениями в 108,400 балла. Аверина получила четыре золотых награды — в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в командном турнире, сообщает RT.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов предположил, что сёстры Арина и Дина Аверины не будут выступать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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