Данил Глебов из «Ростова» перешел в московское «Динамо»

Полузащитник сборной России по футболу и капитан клуба «Ростов» Данил Глебов продолжит карьеру в составе московского «Динамо», сообщает сайт бело-голубых.

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В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Мы выражаем искреннюю благодарность капитану за все годы, что он провёл в нашем клубе. Желаем Данилу успехов в дальнейшей карьере!» — написано в телеграм-канале «Ростова».

Ранее экс-голкипер «Спартака» Селихов перешел в «Урал», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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