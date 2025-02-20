Данил Глебов из «Ростова» перешел в московское «Динамо»
Полузащитник сборной России по футболу и капитан клуба «Ростов» Данил Глебов продолжит карьеру в составе московского «Динамо», сообщает сайт бело-голубых.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
«Мы выражаем искреннюю благодарность капитану за все годы, что он провёл в нашем клубе. Желаем Данилу успехов в дальнейшей карьере!» — написано в телеграм-канале «Ростова».
Ранее экс-голкипер «Спартака» Селихов перешел в «Урал», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- UniCredit прогнозирует быстрый уход из РФ после окончания конфликта на Украине
- Данил Глебов из «Ростова» перешел в московское «Динамо»
- СМИ: Зеленский и Келлог отменили совместную пресс-конференцию
- Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
- МВД объявило политолога Преображенского в розыск
- Netflix снимет по «Хроникам Нарнии» не менее восьми фильмов
- Клещи проснулись в ряде регионов РФ
- Бербок рассказала о пережитых случаях сексуальных домогательств
- В Азовском море судно с кукурузой получило трещину правого борта
- Автосервис загорелся на Варшавскоем шоссе в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru