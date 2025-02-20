Данил Глебов из «Ростова» перешел в московское «Динамо»

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Мы выражаем искреннюю благодарность капитану за все годы, что он провёл в нашем клубе. Желаем Данилу успехов в дальнейшей карьере!» — написано в телеграм-канале «Ростова».

Ранее экс-голкипер «Спартака» Селихов перешел в «Урал», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

