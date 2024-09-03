CAS аннулировал результат россиянки Томашовой на ОИ-2012 из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все спортивные достижения российской бегуньи Татьяны Томашовой за период с июня 2012 года по январь 2015 года. Это решение включает лишение всех наград, в том числе серебряной медали, которую спортсменка завоевала на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Информация об этом была опубликована на официальном сайте CAS.

Суд постановил аннулировать результаты Томашовой с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года, что влечет за собой утрату всех титулов, медалей и призовых денег, полученных за этот период. Помимо этого, бегунья была дисквалифицирована на 10 лет, начиная с 3 сентября, за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года перепроверка допинг-проб, взятых у Томашовой в 2012 году, выявила наличие запрещенных анаболических стероидов.

Фигуристку из академии Плющенко дисквалифицировали на пять лет за допинг

Суд также учел, что это не первое нарушение Томашовой. В 2008 году, незадолго до Олимпийских игр в Пекине, она была отстранена от соревнований из-за несоответствия ДНК в разных допинг-пробах, что также привело к аннулированию её результатов и дисквалификации.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Томашова изначально заняла четвертое место в беге на 1500 метров. Однако после дисквалификации турецких спортсменок Аслы Алптекин и Гамзе Булут, ее результат был пересмотрен, и она получила серебряную медаль, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ДопингCASОлимпиада

Горячие новости

Все новости

партнеры