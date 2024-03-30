Бывший чемпион Bellator Минаков победил британца Томпсона в Москве
30 марта 202403:31
Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион организации Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков на турнире в Москве одержал победу над британцем Оли Томпсоном.
Спортсмены провели поединок по правилам бокса в ММА-перчатках. Судьи единогласно присудили победу Минакову.
На счету 39-летнего россиянина 24 победы в 26 боях. В свою очередь, 44-летний Томпсон выиграл 21 бой, также в его активе 16 поражений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru