Бывший чемпион Bellator Минаков победил британца Томпсона в Москве

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион организации Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков на турнире в Москве одержал победу над британцем Оли Томпсоном.

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Спортсмены провели поединок по правилам бокса в ММА-перчатках. Судьи единогласно присудили победу Минакову.

На счету 39-летнего россиянина 24 победы в 26 боях. В свою очередь, 44-летний Томпсон выиграл 21 бой, также в его активе 16 поражений.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваСпортсменыСмешанные Единоборства

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