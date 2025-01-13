Боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

«Я завершаю карьеру в боксе», - заявил спортсмен в опубликованном видеообращении.

На счету 36-летнего британца 34 победы, два поражения и одна ничья. В 2024 году Фьюри дважды проиграл украинскому боксёру Александру Усику, который сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее боксер из Пуэрто‑Рико Пол Бамба скончался в возрасте 35 лет спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA Gold первом тяжёлом весе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

